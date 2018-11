Angers : un homme prétend avoir des explosifs et demande que les gilets jaunes soient reçus à l'Élysée

Le Raid négocie ce vendredi soir avec un homme qui prétend détenir des explosifs à Angers. L'homme est un "gilet jaune" et demande que les "gilets jaunes" soient reçus à l'Élysée. Le Raid est sur place.

Angers, France

Un forcené vêtu d'un gilet jaune et qui prétend détenir des explosifs demande, ce vendredi soir, à ce que les "gilets jaunes" soient reçus à l'Élysée. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années et connu des services de police, est actuellement sur le parking d'un centre commercial à Angers. Le Raid est sur place.

"Il est tout seul et a dans les mains un objet qui ressemble à une grenade lacrymogène", a expliqué à l'AFP le procureur de la République d'Angers Yves Gambert, "le directeur départemental de la sécurité publique négocie avec lui".

#24novembre Intervention du RAID et des démineurs en cours dans le périmètre de sécurité @EspaceAnjou - Le préfet est sur place. Évitez le secteur @Angers — Préfet de Maine-et-Loire (@Prefet49) November 23, 2018

Selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, l'homme se dit "armé d'une grenade explosive et a indiqué qu'il était porteur de produits explosifs". "Nous avons envoyé le Raid et les démineurs qui sont en cours d'évaluation du risque et de la situation", a-t-il ajouté alors qu'il était interrogé sur le sujet lors d'un point-presse en fin d 'après-midi.

Christophe Castaner confirme l'intervention du raid à Angers pic.twitter.com/6gQiqGYCjY — BFMTV (@BFMTV) November 23, 2018

"Des revendications floues"

L'alerte a été donnée à 16h45. Un périmètre de sécurité a été établi par la police.

L'homme "parle d'explosifs" et détient "des sacs", selon la police, qui a identifié l'auteur. Il se trouve sur une station de lavage du centre commercial Espace Anjou, près d'un point de blocage tenu depuis une semaine par les "gilets jaunes". Ces derniers se sont désolidarisés du forcené, selon la préfecture, qui évoque des "revendications floues".