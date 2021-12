Anglet : 12 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire au volant de son bus

L'accident de la route remonte au 23 décembre 2019 à Anglet, non loin du rond-point de l'aéroport de Biarritz. Vers 20 heures, la conductrice d'un bus assurant la liaison entre Bayonne et Hendaye, entre en collision avec un scooter conduit par un jeune homme de 23 ans. Il décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. L'employée de la société Transdev a été condamnée ce mardi 7 décembre à 12 mois de prison avec sursis pour "homicide involontaire". Une décision rendue par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne, après l'audience du 9 novembre dernier.

Les parties civiles indemnisées

Le tribunal s'est par ailleurs prononcé sur les demandes des victimes, notamment la famille de la victime. Un total de près de 400.000 euros leur a été accordé. La défense de la conductrice âgée de 47 ans avait plaidé la relaxe d'autant que la victime roulait sans permis de conduire, sans assurance et sous l'emprise de la drogue.