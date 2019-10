Anglet : deux hommes interpellés quartier Blancpignon après une course-poursuite avec les gendarmes

La course poursuite s'est terminée avenue de l'Adour à Anglet

Anglet, France

Deux personnes ont été interpellées à Anglet dans le quartier Blancpignon après une course poursuite avec les forces de l'ordre ce mercredi après-midi. Voulant fuir un contrôle routier sur l'A63, les deux hommes sont pris en chasse par les gendarmes qui se rendent alors compte qu'il s'agit d'un véhicule volé.

Après une course poursuite, le véhicule a fini par provoquer un accident avec deux autres véhicules sur l'avenue de l'Adour. Pas de blessés, mais les deux individus à bord du véhicule ont alors pris la fuite à pied. L'un d'entre eux a été interpellé rapidement, le second un peu plus tard dans la forêt du Lazaret.

La voiture a terminé sa course sur un trottoir à Anglet © Radio France - Paul Nicolaï

La circulation a été bloquée pendant un moment afin de permettre aux forces de l'ordre de retrouver le deuxième individu. Une enquête a été ouverte.