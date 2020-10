Anglet : festival d'excès de vitesse sur l'A63, dont un automobiliste contrôlé à 188km/h

En trois heures, les gendarmes basques ont constaté 13 excès de vitesse sur l'A63 au niveau d'Anglet dimanche 11 octobre. La palme revient à trois conducteurs qui ont dépassé les 180 km/h dont un à 188 km/h précisément alors que cette portion est limitée à 110km/h. Résultat : retrait immédiat de permis pour les trois automobilistes contrôlés à plus de 180km/h et leurs voitures ont été placées à la fourrière. Suspension de permis aussi pour les 10 autres qui conduisaient entre 150 et 170 km/h.

L'inconscience de certains conducteurs.

Dans un message publié sur la page Facebook de la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière constate "l'inconscience de certains conducteurs prenant des risques pour l'ensemble des usagers et eux-mêmes". Il est également rappelé que les conséquences pour les conducteurs sont lourdes, "même en l'absence d'accident". "À savoir pour les plus grands excès un retrait immédiat du permis de conduire suivi d'une suspension décidée par le préfet du département. A cela s'ajoute une perte de 4 ou 6 points sur le permis de conduire suivant l'excès, la possibilité de placer le véhicule en fourrière et enfin des poursuites pénales. Pour les plus grands excès, le véhicule peut faire l'objet d'une confiscation lors du jugement."