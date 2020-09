Anglet : Il frappe violemment sa jeune sœur. Elle est obligée de sauter du troisième étage.

Bas de survêtement délavé, cheveux peroxydés, fabien sais qu'il risque gros. C'est tête basse qu'il écoute le récit des faits. Le samedi 29 août, en plein après-midi, une altercation l'oppose à sa jeune sœur âgée de 15 ans dans l'appartement familial. Leur mère est partie faire des course avec son compagnon et a fermé la porte d’entrée à double tour. Fabien veut connaitre le code de déverrouillage du téléphone portable de sa sœur afin d'en savoir plus sur ses fréquentations.

Un saut du troisième étage

Elle refuse. Le ton monte. Puis les coups pleuvent. Des coups de pieds., des coups de poings. sur le visage et le ventre. L'adolescente se réfugie sur le balcon de l'appartement d'Anglet. Elle appel au secours., hurle mais personne n'intervient. Désespérée, elle saute alors dans le vide et retombe 3 étages plus bas. Polytraumatisée la victime est aujourd'hui encore hospitalisée. Ce sont les policiers du commissariat de Bayonne qui vont ensuite intervenir pour interpeller l'agresseur et le placer en garde à vue.

Deux ans de prison

Déjà condamné à dix reprises dans des affaires antérieures, le jeune homme avait déjà levé la main sur sa sœur dans le passé et l'avait même menacé avec un couteau. Les juges ont suivi les réquisitions de la Procureure de la République. Fabien est condamné à deux ans de prison dont une année ferme et à une obligation de soins. Il a été immédiatement incarcéré.