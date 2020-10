Anglet : ils squattent une chambre luxueuse au château de Brindos, ils sont délogés par la police

Le château de Brindos, à Anglet, a été illégalement occupé pendant quelques heures. L'établissement, placé en liquidation judiciaire par la justice et ancienne propriété de Serge Blanco, est fermé et inoccupé depuis un an. Un couple en a donc profité, mais quelques heures seulement.

Installés au bar, en peignoir

Les policiers ont en effet été alertés, en pleine nuit, par le déclenchement de l'alarme de l'établissement. A l'intérieur, ils ont découvert ce couple, tranquillement installé au bar, dans lequel ils se sont allègrement servis. Les squatteurs, arrivés quelques heures plus tôt, ont aussi pris place dans l'une des chambres luxueuses. Ils ont même pris la peine de s'habiller en peignoir aux logos de l'établissement. Mais la belle vie n'a pas duré.

L'homme, âgé de 40 ans, n'a pas du tout apprécié l'intervention de la police et l'a fait savoir. Mais lui et sa compagne de 36 ans ont pris la direction du commissariat pour être placés en garde à vue. Elle a eu droit à un rappel à la loi. Son conjoint sera convoqué devant le tribunal.