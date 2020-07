Anglet : incendie dans la forêt de Chiberta

Une fumée noire et brune culmine au dessus de Blancpignon, une zone résidentielle d'Anglet entre l'Adour et l'océan. Une fumée si importante qu'elle traverse le fleuve Adour et atteint Boucau sur l'autre rive. Le feu a démarré dans la forêt de Chiberta non loin du stade Orok Bat. Un Canadair est attendu pour tenter d'éviter une extension du feu.

Première réaction du maire d'Anglet, Claude Olive

Première réaction du maire d'Anglet Claude Olive sur place Copier

Témoignage d'un habitant du quartier

Le témoignage d'un habitant du quartier, Serge Copier

Le panache de fumée au dessus de Chiberta © Radio France - Thibault Vincent

Le feu derrière le stade Orok Bat © Radio France - Muriel Vitel

le feu tout près du stade Orok Bat © Radio France - Muriel Vitel

Beaucoup de pompiers sur place © Radio France - Muriel Vitel

Gros moyens sur place © Radio France - Muriel Vitel

Évacuation d'une résidence

Les pompiers viennent de demander l'évacuation de la résidence Arramanda et une vingtaine d'habitations. Déjà 2 hectares sont partis en fumée. Le vent n'aide par les secours. Selon les habitants du site, cela fait 30 à 40 ans qu'on n'avait pas vu un tel incendie dans ce quartier.

La résidence Arramanda évacuée © Radio France - Muriel Vitel