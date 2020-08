Anglet : repenser la forêt une semaine après l'incendie du Pignada

Une semaine après l'incendie de la forêt la mairie et le conseil départemental ont présenté jeudi un bilan. Celui de l’opération de secours et les nouvelles perspective pour ce massif forestier en pleine zone urbaine. En clair, pour les propriétaires du Pignada, repenser cette zone boisée.

165 hectares ont brûlé le 30 juillet dernier. Dans le détail, 100 hectares de pinède et 65 hectares de pinèdes et jardins diffus. 208 pompiers (des Pyrénées Atlantiques, Landes, Gironde, Charente, Hautes Pyrénées, Gers) se sont engagés sur le terrain ce jour-là. 120 agents municipaux ont également participé aux opérations et 60 policiers. Ces derniers ont permis les évacuations d'une centaine d'habitants.

On n'oublie pas non plus le concours primordial de deux Canadair. Les deux bombardiers d'eau basés à Mérignac ont procédé à 36 largages (6 tonnes d'eau par appareil). Les deux avions se sont approvisionné une première fois en mer mais en raison d'une "houle striée" ils ont préféré écoper dans l'Adour au niveau de Lahonce. Les deux avions ont sans nul doute contribué au sauvetage de la zone urbaine angloye aux portes de la forêt.

25 personnes incommodées ont été hospitalisé. Personne n'a été blessé mais 24 logements au total ont été touchés à des degrés divers par le feu. Cinq maisons sont partiellement ou totalement détruites par l'incendie.

L'une des maisons (avenue de la plage) atteinte par le feu © Radio France - Jacques Pons

La partie sud de la forêt rouverte la semaine prochaine

Depuis une semaine le massif demeure toujours sous surveillance des pompiers. Les multiples accès à la forêt sont formellement interdits. La semaine prochaine, la partie la plus au sud du massif sera rouverte.

La partie la plus au sud rouverte la semaine prochaine - Ville d'Anglet

Le manque d'entretien à l'origine de l'incendie

Une semaine après cet incendie les trois propriétaires de la forêt, la congrégation des servantes de Marie (48 hectares), la ville d'Anglet (55 hectares) et le conseil départemental (115 hectares) doivent tirer des leçons. Dans l'origine du feu, le président du département Jean-Jacques Lasserre, voit une faute partagée. "je suis convaincu que des espèces végétales peuvent se développer dans le cadre d'un entretien raisonné. Lorsqu'il n'y a pas d'entretien les espèces végétales ne se développent convenablement" Il n'y avait donc pas d'entretien ? "insuffisamment, il y avait un couvert végétal, beaucoup de ronciers, beaucoup de cimes d'arbres qui n’étaient pas enlevées. Il y avait un défaut d'entretien" Interview à écouter ci-dessous :

Jean-Jacques Lasserre, président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques Copier

La forêt une semaine après l'incendie © Radio France - Jacques Pons

Une gestions "raisonnée" de la forêt

L'avenir sur la forêt du Pignada sera au cœur de discussions à venir entre les propriétaires et l'ONF, l'office national de la forêt. Pour le maire d'Anglet Claude Olive, pas question qu'on refasse les même erreurs. La ville souhaite "un programme de reboisement exemplaire" de la forêt "en concertation avec tous les acteurs concernés : propriétaires, gestionnaire, associations, riverains, les collectivités territoriales et l'Etat" "On n'est pas dans une forêt lambda. On est dans une forêt urbaine. Donc, oui, il va falloir se reposer toutes ces questions en terme de gestion de cette forêt. Alors, bien sûr, ne pas en faire un jardin public. Toutes ces questions vont se reposer très vite"

Claude Olive, maire (LR) d'Anglet Copier

Diagnostic puis mise en valeur du site

Dans un premier temps, les trois propriétaires lancent ce mois-ci un diagnostic phyto-sanitaire des arbres. Il permettra de savoir ceux qu'il faudra abattre et ceux qu'on pourra protéger. Ensuite viendra le temps d'une réflexion pour repenser cette forêt au cœur d'une ville.

La synthèse des décisions annoncées jeudi Copier

Izadia reconstruit grâce aux dons et aux subventions

Le parc écologique Izadia complètement détruit par les flammes durant la nuit du 30 juillet sera reconstruit. le financement de cette reconstruction passera par un concours classique auprès des investisseurs institutionnels (département, région et communauté d'agglo Pays Basque) mais aussi par la créaction d'une association "Ajudam Pignada !" (Aidons le Pignada !). Présidée par l'ancien maire d'Anglet Robert Villenave à l'origine d'Izadia en 2007, l'association "devra féderer les initiatives et rassembler les fonds recueillis". Cette collecte d'argent sera effectuée par Ekosea, une start-up d'Anglet "spécialisée dans le financement participatif dédiés aux projets environnementaux"