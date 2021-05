Anglet : un nageur hospitalisé dans un état grave après une noyade

Deux jeunes de 27 ans originaires de Strasbourg ont été transportés sur le centre hospitalier de la côte basque ce samedi matin. Vers 8h30, les secours ont été contactés, alors que ces deux hommes se trouvaient en difficulté dans l'eau, au niveau de la petite chambre d'amour (ex-VVF) à Anglet.

L'un d'entre eux ne présentait pas de difficulté particulière, il a tout de même été emmené à l'hôpital. En revanche, le second, que le service départemental d'incendie et de secours 64 (SDIS) a dû aller chercher à l'eau, était dans un état plus grave. En arrêt cardiaque, il a été transporté aussi vers le centre hospitalier de la côte basque. Son pronostic vital est engagé.