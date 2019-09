Anglet : une femme porte plainte contre son ex-compagnon violent

Un Angloy de 32 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires aggravées et menace de mort.

Anglet, France

Alors que débutait ce mardi 3 septembre à Paris le "Grenelle contre les violences conjugales", une Angloy a porté plainte ce mercredi contre son ex-compagnon. L'homme de 32 ans l'aurait poussée, la blessant au pied, et l'aurait surtout menacée de mort.

Après un an de vie commune, la jeune femme aurait décidé de se séparer de lui, elle le lui annonce ce mardi. Il quitte le domicile, il revient quelques heures plus tard très alcoolisé et les deux ex-conjoints se disputent. Il saccage l'appartement, la pousse, et il l'aurait également menacé de mort.

La jeune femme a appelé les secours qui ont interpellé l'homme aux alentours des 22h. Il a été mis en garde à vue, qui a par la suite été prolongée.