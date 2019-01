Angoulême : à 16 ans, il est arrêté au volant d'une voiture

Un jeune de 16 ans interpellé à Angoulême... Il était au volant d'une voiture et il a refusé de s'arrêter quand les policiers lui ont demandé.

Angoulême, France

Interpellé à 16 ans au volant d'une Mercedes Classe A... c'était dans la nuit de lundi à mardi à Angoulême. Une patrouille de policiers croise une voiture circulant à vive allure et dont le conducteur ne maîtrise visiblement pas son véhicule. Le jeune homme refuse de s'arrêter. Il continue de rouler et termine sa course au milieu d'un rond-point. C'est là, qu'il est arrêté!

Arrêté, l'adolescent n'avait ni bu ni fumé... mais évidemment, il n'avait pas le permis. Il devra s'en expliquer prochainement devant un juge pour enfants.