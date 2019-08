Angoulême : cambriolage au camion-bélier

Angoulême, France

C'est un camion-plateau volé dans une société de dépannage automobile qui a servi de "bélier" pour ce cambriolage. Le véhicule s'est mis en travers de l'avenue Chabasse, avant de reculer violemment en biais pour défoncer la façade de l'agence bancaire. Une voiture, stationnée le long du trottoir, gênait les deux ou trois malfaiteurs (selon les témoignages des voisins réveillés par le bruit). La vitre conducteur a été brisée par l'un des cambrioleurs, qui a placé l'embrayage au point mort et desserré le frein à main. Il ne restait plus qu'à pousser le véhicule gênant de quelques mètres. Le propriétaire de la voiture, qui habite en face de l'agence bancaire, a crié sa colère par la fenêtre. Il menaçait même de descendre pour en découdre, mais son épouse l'en a empêché, craignant que les cambrioleurs soient armés. Pendant ce temps, le camion-bélier faisait son travail. Mais les malfaiteurs se sont sans doute trompés de distributeur automatique : ils ont fracassé celui réservé aux commerçants pour des dépôts de chèques ou des relevés bancaires. Le "bon" distributeur, avec de l'argent frais, était situé plus à gauche. Les malfaiteurs ont laissé le camion en travers de l'avenue Chabasse, et sont partis en courant. Le SRPJ de Limoges et la police scientifique ont passé une grande partie de la matinée sur les lieux, pour procéder aux constatations.