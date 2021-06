Deux adolescents ont été interpellés le 22 juin pour vol à l'étalage. Ils ont dérobé pour plus de 2.300 euros de vêtements de marques en février dernier. Ces deux Angoumoisins seront présentés devant le tribunal des mineurs en septembre.

Angoulême : ils volent pour plus de 2000 euros de vêtements

Les deux adolescents ont volé des vêtements Lacoste et Tommy Hilfiger.

Deux garçons âgés de 16 et 17 ans ont volé pour, précisément, 2 387 euros de vêtements à Angoulême. Ils ont dérobé 43 polos Lacoste pour une valeur de 2 147 euros et quatre doudounes Tommy Hilfiger à environ 60 euros chacune, en février dernier. Leur méthode a été toute simple, ils ont pris ces vêtements de luxe et sont partis en courant.

Après plusieurs mois d'enquête les policiers d'Angoulême ont interpellé et placé en garde à vue, le 22 juin dernier, les deux Angoumoisins pour vol à l'étalage. Ces deux copains ont reconnus les faits, pour autant ils assurent que le larcin n'était pas prémédité. Si les policiers ont mis la main sur les deux voleurs, ils n'ont pas réussi à retrouver les habits. L'un d'entre-eux a avoué les avoir vendus sur internet, l'autre a assuré les avoir jetés dans un buisson.

Ils sont tous les deux convoqués en septembre devant le tribunal des mineurs.