Angoulême : l'ex-mandataire Jean-François Torelli meurt en prison

Angoulême, France

L'ancien mandataire liquidateur d'Angoulême et de Périgueux, Jean-François Torelli, est décédé dans sa cellule. Me Torelli était surtout connu pour avoir été condamné à plusieurs reprises pour abus de confiance, dans plusieurs liquidations judiciaires d'entreprises charentaises. Il avait 59 ans.

Il venait encore d'être condamné jeudi à Bordeaux à trois ans de prison ferme. Et le tribunal avait prononcé un mandat de dépôt, Jean-François Torelli était donc parti directement en prison après le jugement, alors qu'il était arrivé libre à l'audience. Il est décédé le lendemain, ce vendredi matin, dans sa cellule de la maison d'arrêt de Gradignan, en Gironde. Apparemment une crise cardiaque.

Rémunérations anormales après des liquidations judiciaires

Avec ce décès, c'est tout un pan d'histoire judiciaire de Charente qui disparaît. Sa mise en examen, en compagnie du greffier du tribunal de commerce, remontait à 2011 : il a fallu plus de 7 ans de procédure avant sa condamnation. Ce que la justice lui reprochait, c'était les rémunérations anormales qu'il avait touchées, après la liquidation d'entreprises en difficulté. Lui, en contestait l'illégalité. Un procédé qui existait en fait depuis 2007 et qui avait provoqué la création d'une association de défense des chefs d'entreprises floués, "Léon 16". Son président, le Charentais Michel Verneuil, se dit "humainement abasourdi". Il regrette aussi, "du point de vue professionnel", qu'avec la mort de l'ex-mandataire, "on ne pourra pas terminer tout ce qui avait derrière ce dossier Torelli".