Angoulême : la police arrête six mineurs pour des faits de vols avec violence

Entre janvier et février 2021, une bande de six jeunes s'est livrée à des vols avec violence sur des passagers de bus. On dénombre 13 victimes, la plupart mineures. Les auteurs présumés, mineurs également, ont été arrêtés par la police d’Angoulême et placés sous contrôle judiciaire.

Ils semaient la terreur dans des bus d’Angoulême. De janvier à février 2021, six jeunes s'attaquaient à des passagers. Sous la menace et les coups, parfois au moyen d'une batte de baseball, ils leur dérobaient portables, argent, bijoux, airpods (des écouteurs sans fil), et même un ordinateur. Les faits se sont produits aux abords du Champ de mars, de l'espace Franquin, ou encore du collège Anatole France. La police d’Angoulême a recensé 13 victimes, presque exclusivement mineures.

En recoupant les plaintes, dont la dernière remonte au 15 mars, et la vidéosurveillance, ils ont pu remonter à un groupe de six jeunes, tous mineurs. Convoqués au commissariat avec leurs parents, ils ont été présentés au juge pour enfants et placés sous contrôle judiciaire. Originaires d’Angoulême et de sa banlieue, ils seront prochainement convoqués au tribunal. Ils ont obligation de suivre une scolarité, interdiction d'entrer en contact avec les victimes, et seront suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.