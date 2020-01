Angoulême : Non-lieu total après la décapitation d'un pantin à l’effigie d'Emmanuel Macron

Angoulême, France

Le premier ministre en personne s'en était ému et avait exigé des sanctions, poussant la préfète de Charente à saisir le parquet. C'était le 21 décembre 2018, au pic du conflit des gilets jaunes, qui à Angoulême avaient organisé une garden-party dans le parc de Bourgines, précédée par une pièce de théâtre. En l'occurrence, un faux procès du président de la République, conclu par la peine de mort et une décapitation assez macabre. Une semaine après les faits, les trois organisateurs se retrouvaient mis en examen pour trois motifs: provocation à la commission d'un crime, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, et tromperie sur l'objet d'une manifestation.

"De l'humour, du second degré"- l'un des mis en cause

Mais le juge d'instruction chargé de l'affaire a finalement conclu à l'absence de délit. Pour les mis en cause et leurs avocats, qui plaidaient le second degré et une mise en scène d'abord humoristique, la bonne nouvelle est tombée ce lundi soir. Au grand soulagement des trois mis en cause, dont ce chauffeur de poids-lourds en route vers l'Espagne et qui confie à France Bleu La Rochelle "On a voulu faire ça pour se marrer, et pour montrer qu'on était réellement en colère". Lui qui durant plus de six mois a été placé sous contrôle judiciaire, interdit de rencontrer les deux autres mis en cause, et de se présenter sur les ronds-points occupés par les gilets jaunes. Sans compter les pointages hebdomadaires au commissariat. "Certains ont joué au foot avec la tête de Macron, l'ont planté à une pique devant la préfecture, rappelle-t-il. D'autres l'ont pendu à un feu rouge. Et c'est tombé sur nous."