Nouveau rebondissement dans l'affaire Paquita Parra, quatre gardes à vue à Angoulême

Nouveau rebondissement dans l'affaire Paquita Parra en Charente : quatre personnes ont été placées en garde à vue mardi 29 juin, avant d'être relâchées dès mercredi.

Le corps de Paquita Parra avait été retrouvé en décembre 1998 dans son véhicule incendié, sur la commune de Puymoyen, près d'Angoulême. A l'époque, l'enquête n'avait pas permis d'aboutir. Mais de nouveaux éléments sont apparus en 2018, avec la découverte fortuite des papiers de la victime dans un bois, par des adolescents.

Depuis, un nouveau magistrat instructeur a été saisi, et la section de recherches de Poitiers a été mobilisée pour exploiter les nouveaux éléments et envisager de nouvelles hypothèses. Le corps de Paquita Parra avait même été exhumé en septembre 2019 dans le cimetière de Villebois-Lavalette, afin de procéder à de nouveaux examens.

C'est cette nouvelle enquête qui a abouti au placement en garde à vue, mardi, de quatre personnes appartenant à l'entourage familial et amical de la victime. Des gardes à vue finalement levées dès le mercredi, en fin de journée pour les dernières. Mais le parquet d'Angoulême précise que "ces auditions ont permis de procéder à un certain nombre de vérifications, en confrontant les éléments du dossier aux déclarations des uns et des autres... Elles vont permettre la poursuite des investigations par le magistrat instructeur et les services d'enquête".