Angoulême : reconnu coupable de violences sur sa compagne avant Noël, il évite la prison ferme

Un ressortissant italien, né à Turin et installé à Angoulême depuis 8 ans, a été jugé, ce lundi, en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d'Angoulême. Vendredi dernier, il a été interpellé chez lui, après que sa compagne a été trouvée en état de choc et en larmes, près d'une auto-école. Elle a raconté aux pompiers et aux policiers qu'il l'avait frappé, tenté de l'étrangler, menacé de la blesser avec des ciseaux, et brûlé avec une cigarette.

Pas de prison ferme

L'homme violent, qui est sous méthadone, a expliqué à la barre qu'il s'était bagarré avec sa compagne, qui est bipolaire et qui a déjà fait l'objet d'un suivi psychiatrique. Le tribunal a reconnu le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, mais l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement entièrement assortis du sursis, avec obligation de soins, de travail, et interdiction de tout contact avec la victime. Le Parquet avait requis deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis.