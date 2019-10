Angoulême : déjà sous le coup d'une peine de prison, il agresse trois femmes

Angoulême, France

Les policiers estiment qu'il était probablement ivre, même s'il a refusé de se soumettre aux contrôles d'alcoolémie, lorsque les faits se sont produits. Il était 0h30, ce dimanche, lorsque l'homme de 30 ans est arrivé, au volant de sa voiture, à la station essence Leclerc, rue de Lunesse, à Angoulême.

Il aborde alors trois femmes, en leur demandant de payer son plein à l'aide de leur carte bleue, contre la même somme en espèces. Devant leurs refus, il les frappe à coups de poing et de pied, et dégrade également leur voiture. Les victimes appellent alors la police qui interpelle l'homme, parti en voiture, dans une rue de Soyaux.

Il est alors arrêté et placé en garde à vue. Mais au cours de celle-ci, les policiers se rendent compte que leur homme a refusé de se présenter pour effectuer une peine plus ancienne, de quatre mois de prison, pour des faits différents. Présenté au parquet ce lundi, il a ensuite été écroué à la maison d'arrêt d’Angoulême. Quand à l'affaire de la station service, l'instruction est en cours, la justice attendant de savoir ou non, si deux des victimes se sont vus prescrire des interruptions temporaires de travail. La troisième, elle, a reçu une ITT de trois jours.