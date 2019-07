Anne Hidalgo est venue en avion Falcon voir une étape du Tour de France cycliste en Savoie

Tignes, France

Décidément l'étape du Tour de France cycliste - qui n'est jamais arrivée à Tignes à cause de la météo- fait parler d'elle ! Même presqu'une semaine plus tard ! Le Canard enchaîné de ce mercredi 31 juillet épingle la maire de Paris Anne Hidalgo qui s'est rendue sur la fameuse 19ème étape en Falcon Dassault. Un aller-retour Le Bourget-Chambéry, dans la même journée, pour Anne Hidalgo qui prône le déplacement à vélo non polluant dans la capitale.

"L'étape écolo d'Anne Hidalgo"

"L'étape écolo d'Anne Hidalgo" titre ironiquement le billet du Canard Enchainé. Un aller-retour en avion pour assurer la promotion du vélo et du déplacement propre.... c'est comme si vous appreniez que votre voisin militant végan craquait régulièrement pour des entrecôtes bien saignantes.

"Son vélib a dû crever" , titille l'hebdomadaire satirique.

L'association "Planète Verte" souligne que la maire de Paris a "dépensé le bilan carbone annuel de Greta Thumberg en 24 heures" !

A y regarder de plus près, on voit que Planète Verte est l'émanation d'Antonio Duarte, "marcheur", soutien de Benjamin Griveaux, et que l'escapade savoyarde est relayée sur Twitter par de nombreux élus proches de Benjamin Griveaux, le candidat de la République en marche qui cherche à déboulonner Anne Hidalgo de la mairie de Paris.

La polémique n'est donc pas affranchie de toute considération politique. Comme en témoigne ce tweet d'Olivia Grégoire députée en Marche qui s'occupe de la communication de Benjamin Griveaux.

Un Falcon qui fait la liaison tous les jours

Dans les faits, le voyage est financé intégralement par l'organisateur du Tour, le groupe Amaury S.A. et le Falcon n'a pas été affrété spécialement : il est utilisé quotidiennement pour transporter les prélèvements des coureurs soumis au contrôle anti-dopage.

Pour ne pas voyager à vide, explique Amaury, l'avion transporte régulièrement des invités sur des étapes.