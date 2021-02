PORTRAIT - Anne-Marie Bonnet nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats de Bayonne

Anne-Marie Bonnet succède à Teddy Vermote au poste stratégique de bâtonnier de l'ordre des avocats de Bayonne. L'avocate de 57 ans a été élue pour un mandat de deux ans en début d'année. Elle est désormais à la tête d'un barreau en constance croissance de 314 avocats en activité, et 35 avocats honoraires. Ayant pour activités dominantes le droit immobilier, le secteur des assurances et de droit de la famille, Anne-Marie Bonnet va devoir mettre en musique tous les secteurs du droit, et notamment la reforme de la procédure civile, celle des divorces et la reforme, très attendue, du droit des mineurs.

La défense des femmes et des enfants

Anne-Marie Bonnet a fait ses études à Bordeaux et Pau, avant de rejoindre à Bayonne le cabinet de son père en 1989 après sa prestation de serment. La défense est donc une affaire de famille. Elle va ensuite ouvrir son propre cabinet et se spécialiser dans les dossiers civils. Elle est, par exemple, très en pointe dans le dossier de Plantoun, du nom de cet éco-quartier de Bayonne dont les habitations ont été victimes de malfaçons.

Lors de son mandat elle veut renforcer la défenses des minorités, comme par exemple celle des enfants, et continuer le travail sur la défense des femmes victimes de violences. Son objectif est aussi de mieux faire comprendre que les robes noires sont au service des intérêts des justiciables.