Anne Vignot : "Je suis fière de voir Besançon parmi les grandes villes vertes"

"On dit Madame la maire." Anne Vignot, la nouvelle maire écologiste de Besançon, a répondu ce lundi matin aux questions de la rédaction et des auditeurs sur France Bleu. A 60 ans, c'est la première femme à accéder au fauteuil de maire, avec 44% des voix.

Heureuse et fière

"Je suis très fière, très contente de voir que Besançon fait partie d'un réseau de grandes villes vertes, c'est depuis les territoires que les choses doivent changer et donc je suis très contente que les Bisontines et Bisontins m'aient permis d'aller dans ce grand réseau", a d'emblée réagi Anne Vignot. Avec Lyon, Strasbourg, Tours, Poitiers, Besançon fait partie des grandes villes gagnées par les écologistes ce dimanche.

La nouvelle maire de Besançon, Anne Vignot, invitée spéciale de France Bleu Besançon © Radio France - David Malle

Je suis très préoccupée par l'abstention

Seuls 40% des électeurs bisontins ont voté pour choisir leur maire, une abstention supérieure dans la capitale comtoise par rapport au niveau national. Anne Vignot promet de tenter de rétablir ce lien.

"On veut du réalisme de l'opposition"

A Ludovic Fagaut, le candidat LR qui a obtenu 42% des voix et qui dit de cette victoire verte : "c'est la frange la plus extrême qui va rallier la ville", Anne Vignot ironise. "Ludovic Fagaut, c'est un homme excellent en marketing, mais on veut du réalisme".

Sur sa liste d'union de la gauche, Anne Vignot insiste sur sa volonté de travailler "sereinement" avec toute son équipe, et rappelle que c'est une équipe expérimentée qui accède à la mairie de Besançon.

Je ne me suis pas levée un matin en me disant un jour, je vais être maire de Besançon

"Je suis une femme de l'écoute, de la co-construction." En quelques mots, la nouvelle maire de Besançon revient sur son parcours, qui commence en 2010 avec les régionales.

Son programme

Sur la sécurité, Anne Vignot annonce qu'elle va très vite rencontrer le préfet et le ministère de l'Intérieur.

Ses premières mesures en tant que maire

L'école sera l'une de ses grandes priorités dans les semaines à venir en tant que maire. Anne Vignot veut ainsi travailler plus étroitement avec le rectorat.

Le prochain conseil municipal aura lieu vendredi 3 juillet. L'interview d'Anne Vignot à réécouter en intégralité :