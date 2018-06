La cour d'Assises d'Annecy condamne ce vendredi un ancien pompier volontaire de Thônes (Haute-Savoie) à 14 ans de réclusion criminelle, pour des viols et agressions sexuelles sur des jeunes filles mineures au moment des faits. La peine est plus lourde que celle requise par l'avocat général.

Thônes, France

Après trois jours de procès, la cour d'Assises d'Annecy condamne ce vendredi l'ancien pompier de Thônes (Haute-Savoie) jugé pour des viols et agressions sexuelles à 14 ans de réclusion criminelle. La peine est plus lourde que celle requise en matinée par l'avocat général (12 ans de réclusion).

L'homme âgé de 54 ans était employé communal, ancien sapeur-pompier volontaire en charge des jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Il était issu d'une famille très impliquée dans la formation des pompiers puisque c'est son propre père qui avait créé cette section de jeunes sapeurs-pompiers.

Au cours du procès, il n'a jamais reconnu les accusations de viols ou agressions sexuelles portées par quatre jeunes femmes, mineures au moment des faits, entre 2004 et 2011. Trois d'être elles faisaient partie de la section des jeunes sapeurs-pompiers de Thône.

L'accusé reconnaissait seulement un "comportement inadapté, des gestes amicaux mais pas sexuels" même si on parlait par exemple de caresses sur les seins et le bas-ventre distribuées au fil des années à ces adolescentes qui l'adoraient et l'admiraient.