Annecy : 300 personnes à la marche blanche pour la collégienne grièvement brûlée

300 personnes ont défilé ce samedi 3 juin à Seynod pour soutenir la famille de Lylia. La semaine dernière, cette petite fille de 15 ans a été brûlée gravement au collège. Une autre élève lui a jeté de l'alcool à brûler et a allumé le feu. Elle est toujours soignée à l'hôpital.

Il y a de l'électricité dans l'air. Des éclairs frappent le ciel. Et seul le tonnerre vient casser le silence de la marche. En tête du cortège, belle image : des jeunes, une bonne cinquantaine. Des camarades de Lylia. Anna est la maman de l'un d'eux : "ma fille est en classe avec Lylia", explique-t-elle, "depuis ce qu'il s'est passé, elle est choqué, elle parle moins à la maison, c'est très compliqué". Mais c'était important pour l'écolière d'être là en soutien à sa copine.

Dans tout le secteur, c'est un choc, pas seulement pour les élèves du collège. Wendy est élève au lycée voisin : "penser qu'une fille est capable de brûler une autre personne, c'est horrible", raconte-elle, "en plus on l'a connaissait à Seynod, depuis gamine on est avec Lylia, c'est dur". Ses professeurs en ont parlé en classe, pour percer l'abcès qui commençait à monter.

Un cortège qui a profondément ému la famille de la petite Lylia © Radio France - Théo Hetsch

Choqués donc mais solidaires. Ce long cortège, c'est un symbole fort pour la famille. Mohammed est l'oncle de Lylia : "ça fait chaud au cœur" souffle-t-il, "j'avais besoin de ça, il ne faut plus que ça recommence".

Il y a de colère chez eux oui, mais elle est est sourde. La famille appelle à la paix et la réconciliation. Devant le collège, la cousine de Lylia prend la parole : "nous devons sortir des conflits en rejetant la violence, l’agression et l'esprit de revanche", sermonne-t-elle d'une voix éraillée, "le seul moyen d'en sortir est l'amour, alors aimons-nous et montrons que nous sommes tous avec Lylia !".

Le seul message à faire passer pour elle et pour la famille : pas que ça recommence...