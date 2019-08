Annecy : à peine sorti de prison pour viol, un homme condamné pour agression sexuelle

Un homme de 40 ans a été condamné mercredi à six ans de prison par le tribunal correctionnel d'Annecy. Il était jugé pour avoir agressé sexuellement une jeune femme dans la rue fin juillet, deux mois après être sorti de prison. Il avait été condamné à 12 ans pour viol.

Un homme de 40 ans condamné à six ans de prison pour agression sexuelle à Annecy (illustration)

La sensible question de la récidive était au cœur du procès qui s'est tenu mercredi après-midi au tribunal correctionnel d'Annecy. Un homme de 40 ans a été condamné à six ans de prison pour avoir violemment agressé sexuellement une jeune femme dans la rue le 29 juillet dernier, quelques semaines après être sorti de prison. Il avait été condamné en 2012 à douze ans de prison pour viol, et venait d'être libéré fin mai après sept ans de détention.

Treizième condamnation

A l'audience, cet homme habitué des tribunaux, dont le casier judiciaire comporte 12 condamnation, dont deux pour des faits à caractère sexuel, a reconnu l'agression, mais nié avoir eu l'intention de violer la victime âgée de 30 ans qui doit son salut à l'intervention de passants.

En juin dernier, à peine sorti de prison, il avait déjà été interpellé après avoir suivi une femme jusqu'à son appartement.