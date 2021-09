Obligation vaccinale : une mosaïque de soignants réfractaires lancée en Pays de Savoie

C’est une initiative d’une aide-soignante qui exerce à domicile sur Annecy. Manon a lancé un projet sur les réseaux sociaux : se faire photographier avec un signe de protestation contre l’obligation vaccinale. Beaucoup de soignants et de professionnels solidaires ont participé.

Les salariés des hôpitaux, des Ehpad mais aussi les sapeurs-pompiers, toutes les professions en contact avec des personnes vulnérables doivent avoir reçues au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 sous peine de suspension, sans rémunération. L'obligation vaccinale pour ces professions entre en vigueur ce mercredi.

Nous avons été applaudit et mis en avant. Nous sommes aujourd'hui les pestiférés de la nation – Manon, aide-soignante

Manon n’est pas vaccinée. Elle ne peut plus travailler aujourd'hui. Elle a lancé une mosaïque de photos, en noir et blanc, réalisée par une professionnelle, de soignants et d'autres professionnels solidaires faisant un doigt d'honneur pour protester contre la vaccination obligatoire.

🎤 ECOUTEZ : la colère de Manon, aide soignante non vaccinée Copier

"Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ai autant de participants pour ce projet. Beaucoup de personnes se sont fait vacciner par obligation pour ne pas perdre leur travail. Etre soignant, c’est une passion. Aujourd’hui on n’est privé de notre liberté de choisir. C’est du chantage : si vous n’êtes pas vacciné, vous n’avez plus le droit de travailler. Elle est belle la France !".