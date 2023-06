Bilan, profil du suspect, déroulé des faits : ce que l'on sait de l'attaque au couteau à Annecy

Six personnes, dont quatre enfants de 22 mois à 3 ans "en état d'urgence absolue", ont été blessées ce jeudi matin dans un parc des rives du lac d'Annecy par un homme, réfugié de nationalité syrienne, armé d'un couteau. L'assaillant, interpellé, est en garde à vue dans les locaux de la police. Voici ce que l'on sait sur cette attaque "sans aucun mobile apparent".

Que s'est-il passé ce jeudi matin ?

Peu après 9h30 ce jeudi, un homme de 31 ans, vêtu d'un short et d'un pull noirs, un foulard bleu noué sur la tête et armé d'un couteau pliable de type "opinel", s'en prend à des enfants sur une aire de jeu du secteur du Pâquier, située aux abords du jardin de l'Europe sur les bords du lac d'Annecy, tout près du pont des Amours.

L'assaillant, sur cette vidéo, tient un couteau dans la main droite, juste à côté de l'aire de jeux où il poursuit une femme et l'enfant dans la poussette qu'elle tient. - Capture d'écran sur twitter

L'attaque a eu lieu sur les bords du lac d'Annecy, dans une zone touristique. © Visactu

Selon des témoins, l'assaillant s'attaque à des poussettes, semant la terreur, et lance à plusieurs reprises "au nom de Jésus-Christ" en anglais en embrassant une croix chrétienne à son cou. "Il a poignardé une petite fille puis un bébé dans une poussette", raconte un témoin à France Bleu Pays de Savoie.

Selon plusieurs personnes, l'agresseur tente de s'enfuir alors que des passants s'interposent. Parmi eux, un agent d'entretien qui a bien voulu témoigner sur France Bleu Pays de Savoie et son collègue, dont l'action a été saluée par le maire d'Annecy . L'assaillant s'en prend ensuite à une personne âgée, avant d'être interpellé par la police, qui ouvre le feu. Les secours, alertés à 9h41, interpellent l'assaillant quatre minutes plus tard, selon un chronométrage diffusé par la police.

"On a vu une personne attaquer des enfants dans des jeux, des petits, manifestement, c'était sa cible. Après, des personnes ont essayé de l'effrayer, il s'est éloigné et la police est intervenue. Il parlait anglais", a raconté un témoin de la scène à France Bleu Pays de Savoie.

"Je courais au bord du lac, et je vois tout d'un coup des dizaines de personnes qui courent dans le sens contraire de moi. Je me demande ce qu'il se passe, il y a une maman qui me dit 'Courez ! Courez ! Il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde tout au long du lac, il a poignardé des enfants !'", a raconté l'ancien footballeur professionnel Anthony Le Tallec .

Quel est le bilan de l'attaque ?

Le bilan est de six personnes blessées, dont quatre très jeunes enfants : l'un d'entre eux est âgé de seulement 22 mois, deux autres de 2 ans et un de 3 ans. Les quatre enfants sont "en état d'urgence absolue". Un mineur est hospitalisé à Genève et les trois autres enfants sont ce jeudi soir au CHU de Grenoble, après une première intervention chirurgicale à Annecy.

La procureure d'Annecy Line Bonnet-Mathis n'a pas été en mesure de préciser si leur pronostic vital est engagé, toutefois leur état de santé a été qualifié de "fragile" compte tenu de leur très jeune âge. "On a quelques nouvelles, les enfants sont sortis du bloc opératoire et les nouvelles étaient plutôt positives, mais comme ce sont des enfants avec des blessures graves, il est difficile d'assurer un pronostic total" a fait savoir le maire d'Annecy en début de soirée.

Un Anglais et un Néerlandais figurent parmi les enfants attaqués, dans cette zone particulièrement touristique d'Annecy. Les deux autres enfants sont français.

Un adulte, en état d'urgence absolue, a été blessé par l'agresseur puis touché par un tir de la police, tir qui a permis d'appréhender l'assaillant, a souligné la procureure, selon qui une enquête a été ouverte concernant ces tirs. Un autre adulte est blessé plus légèrement.

Xavier Roseren, député Renaissance de la 6e circonscription de Haute-Savoie, attire aussi l'attention sur les écoles qui se trouvent à proximité du lac et du lieu de l'attaque. "Il y a des enfants qui ont vu" ce qu'il s'est passé. "C'est un vrai traumatisme. Donc il sera nécessaire dans les prochains jours de prendre en charge ces enfants dans les écoles, de leur expliquer et puis surtout de les faire parler" après "un traumatisme pareil".

Un groupe de lycéens a notamment assisté à l'attaque, en sortie scolaire avec leur professeur de mathématiques, et les élèves sont profondément choqués. "On a vu cet homme arriver, agresser les enfants puis essayer de prendre la fuite avant que la police et les secours ne l'interpellent. Dans un premier temps, on a reculé et pris de la distance avec l'assaillant, comme le reste de notre groupe. Et ensuite, avec trois autres camarades, nous sommes allés voir si on pouvait se rendre utiles auprès des victimes. Quand on est arrivés, les premiers secours étaient déjà là" a raconté sur France Bleu Pays de Savoie l'un des lycéens.

Des cellules d'écoute vont être mises en place. Une à côté de l'école Jules Philippe et une pour les agents municipaux, a confirmé le maire François Astorg sur France Bleu Pays de Savoie. Une association d'aide aux victimes a été saisie par la procureure, une cellule d'aide aux victimes a également été mise en place à la préfecture, joignable au 04.50.33.61.33.

Le maire d'Annecy François Astorg a aussi annoncé l'organisation, dès ce week-end, d'un "moment républicain" encore "à construire", pour "marquer cet évènement de triste mémoire".

Que sait-on du suspect ?

L'assaillant, Abdalmasih H., n'a pas été blessé ou très légèrement lors de son interpellation par la police et a pu être placé en garde à vue. Son audition est en cours. L'homme, âgé de 31 ans, de nationalité syrienne , possède le statut de réfugié en Suède depuis dix ans. Il se présente comme "chrétien" et au moment de son interpellation, il portait une croix sur lui. L'homme n'a pas d’antécédents judiciaires. "Il n'est connu d’aucun service de renseignement et on n’a pas identifié d'antécédents psychiatriques", a indiqué Elisabeth Borne. La procureure n'a pas confirmé les propos de la Première ministre sur les antécédents psychiatriques de l'assaillant. Selon les premières analyses, l'homme n'était pas sous l'emprise de stupéfiant ni d'alcool au moment des faits.

"En l'état, on n'a pas d'éléments qui pourraient nous laisser entendre qu'il y a une motivation terroriste", a également insisté la procureure d'Annecy, selon qui le "mobile reste à déterminer". Une enquête pour "tentative d'assassinat" a été ouverte et confiée à la direction centrale de la police judiciaire. Comme il est d'usage, le parquet national antiterroriste est présent et procède à une évaluation, sans être saisi pour le moment. La garde à vue du prévenu devrait donc durer 48 heures.

Arrivé à Annecy en octobre 2022, l'homme était "sans domicile fixe", selon Line Bonnet-Mathis. Un témoin a indiqué à France Bleu Pays de Savoie qu'il errait depuis plusieurs mois aux alentours du lac. Décrit comme un marginal par les commerçants voisins, il avait été repéré en train de se baigner dans le lac et de vivre dans la rue, dans les environs.

Abdalmasih H., marié un temps avec une femme de nationalité suédoise, dont il a divorcé l'an dernier, a un enfant de trois ans. Selon son ex-femme, qui a parlé à l'AFP, il avait quitté la Suède après avoir échoué à obtenir la nationalité suédoise. Il avait introduit le 28 novembre 2022 une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), refusée car il avait obtenu le statut de réfugié en Suède. Du point de vue du droit de l'Union européenne, l'homme était donc en situation régulière.

Le rejet de la demande d'asile du suspect lui avait été notifiée le 4 juin, soit quatre jours avant les faits.