Lundi 1er février, le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné deux jeunes hommes originaires d'Albanie à des peines de prison et à une interdiction définitive d'entrée sur le territoire français. Tout deux sont mêlés à un trafic de stupéfiants en Haute-Savoie.

Annecy : deux albanais emprisonnés et définitivement interdits de territoire pour trafic de drogues

Des pochons de drogues dans les bois de Seynod

Tout commence en fin de semaine dernière, des policiers municipaux d'Annecy repèrent un jeune homme de 22 ans dans une zone forestière de Seynod. Sur lui, plus de 500 euros en liquide sont découverts et en fouillant les alentours, les agents trouvent également des pochons de cocaïne et d'héroïne.

Le trafic s'organisait dans un appartement de Rumilly

Après enquête, des consommateurs de stupéfiants identifient effectivement l'homme d'origine albanaise comme leur revendeur. Puis les gendarmes repèrent son fournisseur dans un appartement de Rumilly en Haute-Savoie. L'organisateur du point de vente annécien est lui aussi d'origine albanaise et âgé de seulement 20 ans. Dans l'appartement, les enquêteurs trouvent un sacré butin : 532 grammes d'héroïne pure, 305 grammes de produit de coupe, 1995 euros, du matériel de conditionnement pour la drogue, des téléphones et des cartes SIM.

Les saisies dans cette affaire de trafic de stupéfiants en Haute-Savoie. © Radio France - Gendarmerie 74

Les logeurs du jeune albanais, une femme de 42 ans et un homme de 32 ans, connus "défavorablement des services de gendarmerie" sont également placés en garde à vue. Tout comme une autre femme de 34 ans, soupçonnée elle d'avoir servi de lien entre le couple de Rumilliens et les trafiquants. Cette dernière sera finalement remise en liberté mais avec une convocation au tribunal.

Des peines de 6 mois à 2 ans de prison

Les quatre gardés à vue sont eux déferrés et présentées au parquet d'Annecy finalement dès le lundi 1er février et jugés l'après-midi même. Le revendeur interpellé dans les bois de Seynod écope de 6 mois de prison, son fournisseur de 20 ans est lui incarcéré pour deux ans. Tous les deux sont désormais interdit de territoire français de façon définitive. Quant au couple de logeurs, les deux Rumilliens sont condamnés à 12 mois de prison dont six avec sursis.