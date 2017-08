Annecy : elle jette son mégot par la fenêtre, sa voiture brûle sur l'autoroute

Une conductrice de 41 ans a été grièvement blessée dans un accident, ce mercredi après-midi à Seynod, sur l'autoroute A41 vers Annecy. Elle a lancé sa cigarette par la fenêtre pendant qu'elle roulait, mais le mégot est revenu dans la voiture, enflammant rapidement le véhicule.

Une conductrice âgée de 41 ans est sortie de sa voiture en flammes, sur l'aire des Fontanelles, sur l'A41 vers Annecy. L'accident s'est déroulé vers 16 h 30 au niveau de Seynod, en Haute-Savoie. La conductrice a raconté aux secouristes qu'elle avait lancé sa cigarette par la fenêtre sur l'autoroute, mais le mégot est revenu dans sa voiture. Il est tombé sur la banquette arrière.

La voiture en flammes termine près de la pompe à essence

Le feu a pris rapidement jusqu'à englober tout l’habitacle. La conductrice a juste eu le temps de sortir de l'autoroute pour rejoindre l'aire de repos des Fontanelles. Mais alors qu'elle manœuvre, elle n'a plus de freins et fonce dans un terre-plein. Elle termine sa course à quelques mètres de la pompe à essence.

La voiture a terminé sa course à quelques mètres de la pompe à essence © Radio France - François Madeuf

Le personnel de la station lui vient en aide, et la met sous une douche en attendant les secouristes. Pendant ce temps, deux chauffeurs routiers ont pris des extincteurs pour tenter de maîtriser l'incendie de la voiture. L'un d'entre-eux a été légèrement blessé.

La victime serait brûlée au visage, au dos et à la poitrine. Grièvement blessée, elle a été héliportée à Lausanne.