Annecy : elle roule cinq kilomètres avec son ex accroché au capot

L'histoire aurait pu mal se terminer : dimanche à Annecy, un couple séparé se dispute au sujet de la garde des enfants. Pour l'empêcher de partir, lui se plaque sur le capot de la voiture... ce qui n'empêche pas sa compagne de démarrer sa voiture et de rouler cinq kilomètres, avec son ex accroché à l'avant du véhicule. Il n'a pas été blessé. La femme de 44 ans est placée sous contrôle judiciaire, et doit comparaître devant le tribunal en février 2021.

La scène se passe dimanche dernier à Annecy, vers 11 heures. L'ancien couple se dispute à propos de leurs droits de garde et de visite. La femme, 44 ans, fait alors monter dans sa voiture l'une de ses filles, âgée de 9 ans, où elle rejoint trois autres enfants issus d'une première union. Pour l'empêcher de partir, son ex compagnon, 34 ans, se plaque au capot de la voiture. Elle démarre quand même et prend la direction de son domicile, dans les environs de Rumilly. Lui reste accroché. Elle va rouler cinq kilomètres.

Sur la route, le père tente de la faire arrêter en arrachant les essuie-glaces, parvient même à briser des vitres. Mais rien n'y fait. C'est en tombant sur un ralentissement, au niveau du Treiges, qu'il parvient finalement à descendre du véhicule, sans blessure.

La mère de famille a été placée en garde à vue, puis présentée au parquet d'Annecy ce mardi. Elle est remise en liberté mais placée sous contrôle judiciaire. Elle comparaît devant le tribunal le 1er février 2021, poursuivie pour violences volontaires avec ITT inférieure à huit jours sur ex-conjoint et en présence d'un enfant mineur, ainsi que pour défaut d'assurance.