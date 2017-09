Annecy : encore un réseau de trafic d’héroïne démantelé

Onze personnes, dont neuf hommes originaires d’Albanie ont été interpellés entre mercredi à et jeudi à Annecy, Lyon et Grenoble. Les policiers ont découvert plus de 2 kg d’héroïne pure et 17 000 euros.

Le groupe "stup" de la Sureté urbaine d’Annecy enquêtait sur ce réseau de trafiquants depuis le mois de mai dernier. Mercredi et jeudi dernier, les policiers sont passés à l’action en procédant à une série d’interpellations. Quatre personnes ont été arrêtées dans un hôtel de l’agglomération annécienne, quatre autres (dont deux femmes) dans leur voiture à Grenoble et les trois derniers sur Lyon. Ce vendredi soir, neuf hommes étaient toujours entendus par les enquêteurs. Il s’agit d’Albanais âgés de 20 à 40 ans. Ils devraient être présentés à un juge dans le weekend.

2,2 kg de drogue pure

Lors des interpellations, les policiers ont saisi 2,2 kg d’héroïne pure ainsi que 71 kg de produit servant à la couper. Ils ont également mis la main sur 17 000 euros en liquide et deux armes. Selon les enquêteurs, l’héroïne servait à alimenter le marché du bassin annécien mais aussi Grenoble et Lyon.