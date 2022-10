Annecy : forte odeur d'essence à cause d'une pollution dans l'Isernon

Un épisode de pollution dans l'Isernon provoquant une forte odeur d'essence est en cours depuis 8h30 ce jeudi matin au niveau de l’embranchement de l’Isernon dans le Thiou, dans le quartier Loverchy à Annecy. "Des propagations d’odeurs ont été constatées dans plusieurs secteurs de la ville, une opération de sécurisation et des investigations sont en cours pour détecter les origines de l’incident, la situation est sous contrôle", indique la ville dans un communiqué.

Barrage filtrant mis en place

Il n'y a pas de risque pour la population, mais la faune et la flore sont impactés. Des agents des services de l'eau du Grand Annecy sont sur place, ainsi que des agents de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, avec une quinzaine de pompiers. La pollution est visible à la surface de l'eau, irisée.

Un barrage filtrant a été mis en place par les pompiers entre l’Isernon et le Thiou, et un camion de pompage en provenance de Grenoble est attendu sur place en début d'après-midi. Pour l'heure, on ne connaît ni l'origine, ni la nature de cette pollution. Des prélèvements ont été effectués pour analyser le produit. Il pourrait s'agir d'une fuite d'hydrocarbures.