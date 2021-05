Annecy : il agresse son ex-femme et son nouveau compagnon à coups de couteau

Jeudi matin à Annecy (commune déléguée de Seynod), un homme a poignardé et blessé grièvement deux personnes. "Les faits se sont déroulés entre 7h et 8h, indique ce soir la procureure de la République d’Annecy. Les victimes sont l’ex-épouse de l’auteur présumé des coups de couteau et le nouveau compagnon de cette dernière." Ces deux personnes dont les âges n’ont pas été communiqués ont été hospitalisées mais "leurs jours ne sont plus en danger" indique Véronique Denizot.

L’agression, extrêmement violente, s’est déroulée dans l’appartement de l’ex-femme. Les trois jeunes enfants du couple (actuellement en instance de divorce) étaient présents. Âgés de 7, 6 et 3 ans, ils ont été pris en charge par la protection de l’enfance puis confier à un membre de la famille. L’auteur présumé des coups de couteau, après avoir pris la fuite, s'est finalement rendu. Il sera présenté ce samedi à un juge d’instruction. Il devrait être mis en examen pour tentative d’assassinat et écroué.

Déjà condamné

S’il reconnait les coups de couteau, il nie avoir voulu tuer son ex-épouse et son nouveau compagnon. "Pour l’instant ses explications restent floues", précise la procureure. Cet homme de 41 ans avait été condamné en février dernier à 4 mois de prison avec sursis pour des violences commises sur son ex-épouse et leurs enfants.