Annecy : il photographie des femmes seins nus et finit en garde à vue

Les faits se sont produits ce dimanche en fin d'après-midi sur la plage publique de l’Impérial à Annecy. Peu avant 17 heures, des témoins alertent les policiers : un trentenaire est en train de prendre en photos, sans leur consentement, des femmes bronzant seins nus sur la plage. Deux d'entres elles, une femme de 49 ans et une jeune femme de 21 ans, ont décidé de porter plainte. Le mis en cause est un homme de 34 ans et vit à Poisy. Placé en garde à vue au commissariat, il a été remis en liberté, en attendant sa prochaine convocation devant le tribunal.