Annecy : ils rencontrent les gendarmes qui ont sauvé la vie de leur fils au Mont Veyrier

Vive émotion ce vendredi 27 mai à la gendarmerie d'Annecy. Une famille est descendue spécialement du Val d'Oise pour rencontrer deux gendarmes. La semaine dernière, ils ont sauvé, par hasard, la vie de leur fils, parti randonner et porté disparu.

L'histoire aurait pu très mal se terminer. La semaine dernière, deux gendarmes en repos sont tombés par coïncidence sur un jeune homme, disparu depuis la veille, alors qu'ils randonnaient sur le Mont Veyrier (Haute-Savoie). Juste à temps pour lui sauver la vie. Ce vendredi 27 mai, sa famille est venue tout droit de la région parisienne pour remercier en personne les deux gendarmes.

Sans vous, mon fils ne serait plus là.

Florence, la mère du jeune tient absolument à remercier ces "héros du quotidien". "Sans vous, il ne serait plus là", leur murmure-t-elle. "Il devraient avoir une médaille." Aujourd'hui, le jeune randonneur de 22 ans est toujours hospitalisé, il a subi deux opérations et souffre d'un traumatisme crânien. Mais il s'en est sorti. Pour sa mère, il est un miraculé : "Je pense que je ne réalise toujours pas. Il a toutes ses facultés cognitives, la moelle épinière et la rétine n'ont pas été touchées. Dans son malheur, il a eu de la chance."

Son fils, Cyril, a passé la nuit de mercredi à jeudi inconscient, blessé à la jambe et au visage.

"Il a fait au moins 30 mètres de chute, probablement d'une barre rocheuse." - Dorian, gendarme volontaire

Dorian est l'un des deux gendarmes qui ont retrouvé Cyril, alertés par un casque audio tombé sur le sentier. "Il y avait des rochers, des arbres à escalader, c'était assez pentu. C'est pour ça, je pense, qu'il s'est cassé la jambe. Quand on l'a trouvé, il était déjà dans un état d'hypothermie avancé. Ca aurait été dramatique pour lui de rester plus longtemps là."

Carte sous les yeux, Joël, le père du jeune, tente de comprendre. "Pour l'instant on ne connait pas le pourquoi du comment de la chute, mais on a déjà des éléments. C'est important de comprendre ce qui a pu se passer, de bien comprendre le cheminement pour retrouver des personnes qui disparaissent."

Votre téléphone peut vous sauver la vie

Parmi les mesures de prévention en randonnée, le Peloton de gendarmerie de haute-montagne insiste : il est essentiel de partir en randonnée avec un téléphone chargé. "Pour nous, ça change tout. Les moyens technologiques que l'on a pour retrouver quelqu'un passent par le téléphone", précise le capitaine Etienne Rolland, commandant de PGHM à Annecy. "Si la personne n'a pas de téléphone ou de batterie, c'est beaucoup plus laborieux pour nous."