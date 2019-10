Annecy : ils voulaient revendre deux clarinettes volées il y a quatre ans à Clermont-Ferrand

Haute-Savoie, France

Ce n’est pas du pipeau, les policiers d’Annecy viennent de résoudre une affaire de clarinettes. Dérobées il y a quatre ans au conservatoire de musique de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), les deux instruments ont été retrouvés, mardi dernier, alors que deux personnes, sans domicile fixe, tentaient de les revendre dans un magasin de musique du centre-ville. Un joli coup d’autant que la valeur des instruments est importante. L’une des clarinettes est estimée à 7 500 euros, près de 3 000 pour la seconde.

10 000 euros, c'est la valeur des deux clarinettes volées. (Photo Police Annecy) -

L’œil de l'expert

Les policiers ont été alertés par le patron de la boutique qui avait immédiatement remarqué la grande valeur des clarinettes. Après s’être renseigné, c’est également lui qui a mis les enquêteurs sur la piste du vol commis à Clermont-Ferrand. Entre-temps, il avait remis un acompte au duo de revendeurs, les policiers n’avaient plus qu’à les pincer lors de leur retour au magasin. L’homme âgé de 38 ans et son amie, une jeune femme de 23 ans rencontrée une semaine plus tôt dans le sud de la France, ont été placés en garde à vue. Ils ont expliqué avoir récupéré les clarinettes auprès d’une tierce personne. L’enquête se poursuit.