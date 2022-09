Annecy : l'appel à témoins fonctionne, les deux mis en cause sont en garde-à-vue

L'appel à témoins diffusé samedi par la police nationale d'Annecy a été fructueux. Les forces de l'ordre ont mis la main sur les deux mis en cause de l'accident de la circulation survenu vendredi soir dans le centre-ville. Une dame de 91 ans avait été percutée par un scooter. Tous les deux âgés d'une trentaine d'années, ils ont été placés en garde-à-vue.

Un des conducteurs a été interpellé dimanche matin à son domicile, le second s'est rendu de lui-même au commissariat. Ils contestent tous les deux le délit de fuite et assurent avoir appelé les pompiers. Le parquet d'Annecy a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes des faits. La piste privilégiée est celle d'un accident de la route et non d'un rodéo urbain, précise le parquet.