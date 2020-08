Un homme a poignardé sa compagne mercredi soir à Annecy, devant leurs deux enfants. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour tentative d'assassinat.

Annecy : l'homme qui a poignardé sa compagne est en prison et mis en examen pour tentative d'assassinat

Un homme de 37 ans, originaire du Kosovo et demandeur d'asile, est placé en détention provisoire et mis en examen pour "tentative d'assassinat". Il a poignardé à la gorge sa compagne mercredi soir, boulevard du Fier à Annecy, devant leurs deux enfants de 3 et 7 ans.

Les enfants pris en charge

La femme de 33 ans, kosovare elle aussi, est vivante malgré sa grave blessure et hospitalisée au Centre Hospitalier Annecy Genevois. Les enfants, choqués, ont été pris en charge par le service de l'enfance de la Haute-Savoie, après un bilan médical et psychologique.