Annecy : l’organisateur d’un rassemblement d'extrême droite condamné pour non-déclaration de la manifestation

Les faits remontent au 16 mai dernier. Vers 22 heures, plusieurs dizaines de militants d'ultradroite défilent dans les rues du centre-ville d’Annecy. Parmi la quarantaine de personnes présentes ce soir-là, certaines portent des flambeaux, d’autres sont encagoulées et entonnent des chants "bleu, blanc, rouge, la France aux Français". Aucun incident n’est à signalé mais une vidéo du rassemblement relayée sur les réseaux sociaux provoque l’indignation et la colère de nombreux élus, du maire d’Annecy jusqu’au leader de La France insoumise (LFI). Le préfet de la Haute-Savoie saisit la justice le 18 mai et condamne, dans un communiqué, "l’organisation d’un défilé nocturne rassemblant des participants d’extrême droite sur la voie publique, organisée dans le secret et sans déclaration préalable".

Amende de 1.500 euros

Identifié par les policiers dès le soir même du défilé, l’organisateur de ce rassemblement comparaissait ce vendredi 22 septembre devant le tribunal correctionnel d’Annecy. Âgé de 28 ans, Pierre T. était poursuivi pour l’organisation d’une manifestation sur la voie publique sans déclaration. À la barre, le jeune homme a reconnu les faits. Il a expliqué ne pas avoir déclaré ce rassemblement afin d’éviter "des attroupements d’éléments adverses", et "éviter des émeutes". Il a également rappelé que le défilé s’était déroulé dans le calme. "On dit que l’extrême-droite est violente et haineuse. Ce soir-là nous avons prouvé le contraire", a-t-il également déclaré au tribunal.

"Éviter les troubles à l’ordre public, c’est justement le but d’une déclaration", a insisté le vice-procureur en charge du dossier. "Il était conscient de l’infraction et il a volontairement violé la loi", a poursuivi Fouad Messai. Finalement reconnu coupable, le prévenu a été condamné à une amende de 1.500 euros, d’une interdiction de manifester pendant 6 mois et de l’interdiction de détenir une arme durant deux ans.