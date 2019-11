Annecy : la mairie restera fermée deux ans

La mairie d'Annecy va rester fermer deux ans. Le maire Jean-Luc Rigaut l'a annoncé vendredi, au lendemain du terrible incendie qui a ravagé les étages supérieurs et la toiture du bâtiment.

Deux ans de réfection, restauration et réaménagement pour les espaces de travail et d'accueil du public. En attendant, les différents services vont être reconstitués dans les mairies annexes et des bureaux mis à disposition par des collectivités et entreprises.

"Tout est à refaire". Le maire Jean-Luc Rigaut

L'état des lieux réalisé vendredi confirme l'ampleur des dégâts. "Tout est à refaire" déplore le maire Jean-Luc Rigaut, "les plafonds tombent, les intérieurs sont abîmés. Le mieux est de fermer complètement la mairie pendant deux ans. Le Conseil Départemental, la CAF, le Medef ou encore le Syane vont nous prêter des bureaux pour assurer la continuité du service public dans la ville".

Le maire d'Annecy Jean-Luc Rigaut est allé mesurer vendredi l'ampleur des dégats

Les pompiers toujours à l'oeuvre

Sur le plan opérationnel, les pompiers sont toujours à pied d'oeuvre. Toute la journée vendredi, une soixantaine d'entre eux a pompé l'eau d'extinction qui ruisselle, s'infiltre partout dans l'édifice, et provoque d'immenses dégâts.

Ils maintiendront par la suite une surveillance des lieux et des éventuels foyers résiduels.

Les mariages célébrés au conservatoire

Les amoureux continueront de se dire oui à Annecy. Mais pas en mairie. Le temps des travaux, les mariages seront célébrés dans les salons du conservatoire de musique, rue Jean-Jacques Rousseau.

Par ailleurs, le service état-civil sera rétabli "dès lundi" assure Jean-Luc Rigaut. En attendant le service informatique, "ils feront à l'ancienne, on viendra déclarer son enfant qui vient de naître ou le décès d'un proche sur un papier, avec les vieux imprimés qu'on a ressorti".

La circulation presque entièrement rétablie

Vendredi matin, les rues du centre-ville d'Annecy, bouclées pendant l'intervention des pompiers, ont pu être rendues aux automobilistes.

Seul le tunnel Courier, faute de gestion informatique d'extraction des fumées reste fermé ce soir. Il doit être rouvert à la circulation samedi matin.