C’est une prise record pour les enquêteurs annéciens. Mercredi, ils ont fait tomber un réseau de revente de résine de cannabis. Les trois hommes à l’origine de ce trafic ont été interpellés et placés en garde à vue.

L’enquête a durée plusieurs mois et a été menée par le "groupe stup" du commissariat d’Annecy. Les trois revendeurs de cannabis avaient été repérés dans le secteur de la MJC des Romains où ils avaient installé leur point de vente. Les enquêteurs les ont surveillés durant plusieurs mois jusqu’à leur identification formelle. Mercredi, les trois hommes âgés de 35 ans et de 21 ans pour les deux autres ont été interpellés et placés en garde à vue.

C’est au domicile annécien des suspects que les policiers ont découvert les 14 kg de résine de cannabis dont 2 kg conditionnés et prêt à la vente. "C’est une saisie importante. Cela faisait près de quinze ans que nous n’avions plus réalisé une telle prise", a indiqué l’un des enquêteur