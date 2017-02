Annecy : la rue de Genève inondée en fin d'après-midi

C'est vraisemblablement une rupture de canalisation ce jeudi peu après seize heures sous la chaussée rue de Genève à Annecy qui est à l'origine de l'inondation dans la rue. L'alimentation en eau potable sur le secteur devrait revenir ce soir entre vingt-et-un et vingt-deux heures.

Embouteillages inhabituels ce jeudi soir aux alentours de 16h30 à la suite d'une énorme inondation dans le secteur de la rue de Genève à Annecy. Une conduite d'eau potable en fonte a visiblement cédé sous la chaussée, entrainant des dégâts considérables.

La gérante du magasin Attitude Optique décrit la rue pleine d'eau : " Je suis sortie de mon magasin, et j'ai constaté le bitume qui se soulevait de l’autre côté de la rue, dit Adeline Foucault. Sur le trottoir d'en face des gens était coincés, ils s'accrochaient à des grilles pour essayer de traverser. C'était assez impressionnant comme événement ".

La police municipale et les pompiers sont arrivés pour sécuriser les lieux. Peu avant 17h le service des eaux de l'agglomération d’Annecy a identifié le tronçon de canalisation impliqué, coupé l'eau et arrêté la fuite. Il a fallu ensuite nettoyer la chaussée pleine de terre et de limon. La fuite est estimée à environ 1 200m3 d'eau. Il faudra trois à quetre heures de travaux avant de réalimenter les foyers reliés à cette canalisation.