Annecy : la ville recherche son troupeau de moutons... en fuite après une attaque de chien au Semnoz

La ville d'Annecy, en Haute-Savoie, recherche son troupeau de moutons porté disparu sur le Semnoz après une attaque de chien non tenu en laisse. Seules deux bêtes ont, pour l'instant, été retrouvées.

Brebis de race Thônes et Marthod (photo d'illustration)

Qui a croisé les moutons du Semnoz ? Après une attaque de chien non tenu en laisse survenue sur le massif, un troupeau de moutons a pris la fuite. Il s'agit des douze moutons de la ville d'Annecy, qui faisaient de l'éco-pâturage sur le secteur, indique ce mardi la municipalité dans un communiqué. Sur les douze moutons du cheptel communal, pour l'instant seules deux bêtes ont été retrouvées. L'attaque de chien est survenue au niveau du parc de la Grande Jeanne.

La ville lance un avis de recherche auprès des randonneurs : les moutons sont de la race Thônes et Marthod, une race de mouton savoyard plutôt rustique, ils ont une laine blanche et noire, des cornes, et des bagues d'identification jaunes aux oreilles, l'un d'eux est entièrement noir.

"Si vous sillonnez de long en large le Semnoz, souvent en dehors des sentiers battus, au cours de promenades à pied, en trail, en VTT... et si vous les apercevez, ne vous approchez pas afin de ne pas les effrayer ce qui pourrait les faire fuir", précise la ville. Il faut contacter l'animalier au 07.60.03.73.52 ou le service d'urgence de la ville d'Annecy (la garde générale) au 04.50.33.89.86.

Obligation de tenir son chien en laisse : que dit la Loi ?

La ville d'Annecy rappelle que les chiens doivent "obligatoirement et en tout temps" être tenus en laisse au sein du parc de la Grande Jeanne "afin qu'ils n'effraient pas les animaux". Un arrêté du 16 mars 1955 oblige par ailleurs les chiens à être tenus obligatoirement en laisse "en dehors des allées forestières lors des promenades dans les bois et forêts en période de reproduction de la faune sauvage, du 15 avril au 30 juin". Toute personne contrevenant à ces règles s'expose à une amende.