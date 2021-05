Annecy : le corps du randonneur disparu depuis le 10 avril a été retrouvé

Le corps découvert ce dimanche dans le massif du Semnoz est bien celui du randonneur porté disparu depuis le 10 avril dernier. Ce lundi vers 19 heure, la gendarmerie d'Annecy a confirmé l'identité de la victime. Plus tôt dans la journée, les proches du jeune homme, et notamment son père, avaient annoncé son décès. Plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux rendent hommage à Christopher, âgé de 34 ans. La famille remercie les "nombreuses personnes qui ont témoigné leur soutien et qui se sont mobilisées pour le retrouver".

Ce dimanche en milieu de journée, c’est un randonneur qui a alerté les secours. La dépouille du jeune homme avait été découverte en contre bas d’une barre rocheuse dans un secteur difficile d’accès. Les gendarmes du PGHM d’Annecy ont dû être hélitreuillés pour accéder au corps.