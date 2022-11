Annecy : les gendarmes interceptent une importante livraison de drogue venue d'Espagne

Les clients attendent toujours leur livraison. Un trafic international de drogue entre l'Espagne et la Haute-Savoie a été démantelé le week-end dernier dans le bassin annécien. 75 kilos d'herbe de cannabis ont été interceptés par les gendarmes. Récit d'une affaire rapidement réglée.

Renseignement anonyme

Selon nos informations, tout est parti d'un renseignement anonyme. Jeudi dernier, le 3 novembre, les gendarmes de la compagnie d'Annecy "détectent un approvisionnement de produits stupéfiants susceptible d’être livré à Annecy". L'herbe de cannabis doit arriver d'Espagne.

Rapidement, l'enquête menée par la brigade de recherches d'Annecy, permet de "localiser les véhicules devant procéder à cette livraison" ainsi que "le destinataire des produits stupéfiants et les livreurs". Le chargement (camion porteur et véhicule ouvreur) sera intercepté seulement deux jours après le début de l'enquête, samedi dernier, 5 novembre.

La drogue dissimulée sous le faux-plancher d'un camion plateau

Le chargement a été intercepté samedi dernier - Gendarmerie nationale

Au total, ce sont 75 kilos d’herbe de cannabis qui ont été saisis. La marchandise était cachée sous le faux plancher du camion-plateau, le tout emballé dans des sacs plastiques pour dissimuler l’odeur. Les perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis également de saisir plusieurs montres de luxe, 5.000 euros en numéraire, quatre voitures et un fusil.

Après 96 heures de garde à vue, les six personnes mises en cause dans cette affaire ont toutes été déférées et incarcérées. L’enquête se poursuit dans le cadre d’une information judiciaire placée sous la responsabilité d’un juge d’instruction.