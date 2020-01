Annecy : Les voleurs de coffres-forts de la gare routière étaient des conducteurs de bus

Le trio de Haute-Savoie a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'il fracassait des coffres-forts à coups de masse. Ils ont utilisé un bus pour leur vol ! Et pour cause : deux d'entre eux sont chauffeurs de bus sur Annecy.

Annecy, France

Un plan très élaboré, mais très mal mis en pratique. On peut résumer ainsi la tentative de trois Hauts-savoyards interpellés dans la nuit de dimanche à lundi, à une heure du matin.

Deux chauffeurs de bus

Le trio est originaire de Rumilly et d'Annecy : deux jeunes de 25 ans et un homme de 37 ans. Deux ont un casier judiciaire. Deux sont surtout chauffeurs de bus et ils ont décidé d'en profiter pour passer à l'acte.

Dimanche soir, ils volent un bus dans la société de l'un d'entre eux, dans la zone de Vovray , à Annecy. Ils savent où se trouvent les clés et les caméras de vidéo-surveillance. Ils opèrent avec des capuches. Avec ce bus, ils filent sur la gare routière d'Annecy où ils connaissent le local à coffres et consignes. Ils se garent juste devant. Et rentrent dans le local grâce à un badge qu'ils ont obtenu auprès d'une employée, sous un prétexte bidon, avant leur diabolique expédition. Aucune effraction. L'enfance de l'art. Impressionnant. Trois coffres sont arrachés. Remis dans la soute du bus.

Le bus des voleurs est ensuite ramené près du dépôt, à l'écart des caméras. Les trois coffres sont acheminés en voiture dans le garage souterrain de l'un des compères. "J'aime quand un plan se déroule sans accroc" comme aurait dit le leader de l'Agence Tous Risques, la série télévisée.

Des pieds-nickelés pas vraiment au point

Sur le papier, le plan est parfait. A quelques détails près. D'abord, ils sont filmés par la vidéo-surveillance quand ils volent le bus et dans le local à coffres de la gare routière. Ensuite le bus volé est géolocalisé, donc on suit parfaitement leur épopée nocturne. Le badge emprunté donne les horaires exacts du braquage. Et surtout, l'impatience les a trahis. Tels des enfants incapables de se retenir d'ouvrir leurs cadeaux de Noël, ils ont tout de suite voulu ouvrir les trois coffres-forts à coups de masse, certes dans un garage en sous-sol, mais avec un boucan d'enfer qui a alerté les voisins et par ricochet la Brigade Anti-Criminalité d'Annecy.

En garde à vue, les amateurs ont nié. Ils poussent assez loin l'amateurisme d'ailleurs. Leurs excuses sont dignes d'un cancre pris en flagrant délit de forfaiture. Ils expliquent sans frémir que d'autres voleurs, les vrais voleurs, leur ont vendu les coffres qu'ils se seraient contentés d'ouvrir.

La justice va passer. Ils seront jugés en comparution immédiate ce mercredi après-midi au tribunal correctionnel d'Annecy.