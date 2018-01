Les policiers annéciens ont interpellé ce mercredi matin sept ressortissants albanais impliqués dans un réseau de revente d’héroïne. Ils ont également mis la main sur un kilo d'héroïne et plus de 30 000 euros en liquide.

Annecy, France

Après plusieurs interpellations en septembre et décembre 2017, les policiers annéciens ont une nouvelle fois ciblé un réseau de trafiquant. Vers 6 heures ce mercredi, ils ont interpellé en trois points différents de la grande agglomération d’Annecy six hommes et une femme d’origine albanaise. "Ils ont entre 24 et 37 ans, a indiqué une source proche de l’enquête. Depuis plusieurs mois, nous avions repéré et placé sous surveillance leur point de vente."

Une bataille sans fin

Lors des perquisitions réalisées dans les logements des trafiquants, les enquêteurs ont retrouvé un kilo d’héroïne, 330 grammes de cocaïne ainsi que cinq kilos de produit de coupe. "Nous avons également saisi 20 000 euros en liquide et à peu près 10 000 euros en francs suisses et en dollars." Les sept personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Il s’agit du troisième coup de filet anti-drogue réalisé par les policiers annéciens depuis septembre dernier. "La bataille contre l’héroïne sur Annecy est une bataille sans fin, a précisé un enquêteur. Ici, en un mois un simple vendeur peut gagner autant qu’en un an en Albanie."