Encore un réseau de trafiquants de drogue démantelé sur l’agglomération d’Annecy (Haute-Savoie). En fin de semaine dernière, les gendarmes ont arrêté trois personnes et découvert un laboratoire de confection de doses d’héroïne et de cocaïne.

Annecy : nouvelle saisie de cocaïne et d’héroïne, trois trafiquants interpellés

Les trafiquants avaient installé leur laboratoire au cœur de l’agglomération annécienne. Jeudi dernier (28 mai), les gendarmes de la brigade de recherche d’Annecy ont découvert dans cet appartement deux hommes en train de confectionner des sachets d’héroïne et de cocaïne. La perquisition menée dans le logement et dans le garage, avec l’appui de l'équipe cynophile de la compagnie de gendarmerie de Bonneville, a permis aux enquêteurs de mettre la main sur près de 600 grammes de cocaïne et 30 grammes d'héroïne. Ils ont également saisi plusieurs kilos de produits destinés à la coupe de la drogue ainsi que des dizaines de flacons vides.

Un troisième homme arrêté

Les 2 trafiquants âgés de 33 et 50 ans sont d'origine albanaise. Ils comparaîtront ce jeudi devant le tribunal d’Annecy. À l’origine de cette enquête, l’arrestation le 20 mai d’un autre trafiquant. Il avait été interpellé par la police municipale d'Annecy lors d’une patrouille en VTT dans le parc Dassault à Meythet. Il portait sur lui un couteau, 140 grammes de cocaïne, plusieurs sachets d'héroïne pour un total de 25 grammes et 670 euros en numéraire, le tout dissimulés dans une boite de biscuits apéritifs. De nationalité kosovare, le trafiquant âgé de 25 ans a été condamné à 10 mois d'emprisonnement.