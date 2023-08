Annecy : sans permis, il "emprunte" une Audi à un ami et finit en garde à vue

Un conducteur sans permis âgé de 16 ans et un passager de 15 ans ont été interpellés par la police à Annecy dans la nuit de mardi à mercredi alors qu'ils circulaient à vive allure dans le centre-ville vers 4h15, rue des Teppes, secteur normalement limité à 50 km/h. En garde à vue, ils ont déclaré avoir "emprunté" la voiture, une Audi A1, "à une connaissance"... sans que cette dernière ne soit au courant. Les deux mineurs sont poursuivis pour vol en réunion et défaut de permis. Mercredi matin, le propriétaire du véhicule n'avait toujours pas été identifié. Le conducteur est originaire d'Annecy et le passager d'Alby-sur-Chéran. Les dépistages à l'alcool et aux drogues se sont révélés négatifs.

