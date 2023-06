Annecy se réveille traumatisée après l’attaque au couteau, contre des enfants qui jouaient près du lac

Des roses blanches, des mots d'enfants, des dessins... ont été déposés, dès jeudi soir, à l'intérieur du parc de jeux dans lequel s'est déroulée l'attaque qui a eu lieu à Annecy, près du lac . Un homme s'en est pris à coups de couteaux aux touts petits qui jouaient dans l'aire de jeux du Pâquier. Quatre enfants de moins de trois ans ont été gravement blessés et deux adultes.

Cette scène, surréaliste par sa soudaineté et sa violence, a traumatisé les habitants d'Annecy. Une témoin, incapable de croire à ce qu'elle voyait nous a raconté : "je croyais qu'il jouait à loup touche-touche, puis il a sauté la barrière et il a poignardé une petite fille, puis un enfant dans une poussette". "Je suis en panique parce que c'est le parc où j'allais, que j'ai la responsabilité de trois enfants" renchérit une autre jeune femme, témoin elle aussi de la scène.

"On n'arrive pas à réaliser"

Depuis, autour du Pâquier, face au lac, aux montagnes, c'est la sidération, comme si on ne pouvait pas imaginer un tel drame, au milieu du paysage trop splendide, trop idyllique. Le Pâquier, tous les habitants d'Annecy y défilent à un moment ou un autre de la semaine. Cette immense esplanade de pelouse, large de plus de sept hectares, borde l'extrémité du lac d'Annecy et mène jusqu'au centre-ville. L'aire de jeu où l'attaque a eu lieu se situe près du pont des Amours, l'un des lieux les plus touristiques de la ville, où les visiteurs se bousculent pour prendre un selfie face aux magnifiques eaux turquoises du lac. "On a tous emmené, un jour, nos enfants là-bas" ont témoigné de nombreux habitants, sur l'antenne de France Bleu Pays de Savoie, ce jeudi.

Le pont des Amours, ici en photo ce jeudi, est habituellement un endroit idyllique, où les touristes se bousculent. © Maxppp - Thierry GUILLOT

"Ça fait un énorme choc, les gens n'arrivent pas à réaliser. On a une petite ville touristique. Des mères de famille qui crient, qui sont à l'agonie, on se dit que ça peut aller très très vite" s'inquiète un Annécien. Ces cris, cette peur, Cécilia l'a ressentie de façon très vive. "J'ai eu envie de vomir, j'étais tremblante, je n'étais vraiment pas bien", nous explique-t-elle. Cette maman a ses trois enfants scolarisés dans l'école tout près du lieu du drame "et maintenant, je pense surtout à ces petits bouts de chou, à ces familles, je me dis que ça aurait pu être nous tous. Je vais tous les jours dans ce parc !" ajoute-t-elle.

Qui est en sécurité, si même des enfants deviennent des cibles ?

Et c'est ça, aujourd'hui, qui inquiète les Annéciens : cette peur et cette question : qui est en sécurité, si même des enfants, dans un parc deviennent des victimes ? "Ce qui est vraiment choquant" raconte cette dame, septuagénaire, accompagnée de son amie, "c'est déjà qu'on s'attaque à des enfants. Quand ça arrive chez nous, ça prend une autre mesure et c'est ça le plus difficile, surtout quand on entend les cris des enfants". Et ces femmes, comme beaucoup des témoins rencontrés ce jeudi, parlent d'Annecy, comme d'une ville "carte postale", mais une ville dans laquelle elles ressentent, personnellement, souvent de l'insécurité.

Le maire d'Annecy, Français Astorg s'est dit bien conscient de la nécessité de rassurer ses concitoyens. Alors qu'une cinquantaine d'ultranationalistes ont défilé, jeudi soir, au son de "Bleu blanc rouge, la France aux Français", en réponse à la nationalité supposée du suspect. Une carte d'identité syrienne a été retrouvée sur lui après son arrestation et il avait le statut de réfugié, obtenu en Suède. Si le maire d'Annecy "condamne totalement et sans aucun doute" toute manifestation de racisme, il se dit tout de même préoccupé : "il va falloir être vigilants, c'est très clair. [...]. On a besoin d 'aide et d'accompagnement de l'État, face à ce type d'évènement et aussi sur les questions de sécurité" a-t-il reconnu. François Astorg a aussi annoncé qu'un évènement républicain sera organisé ce week-end dans la ville, sans en préciser encore ni les horaires, ni les contours.